Une nouvelle dirigeante pour faire grandir Econocom en Belgique

Retour aux sources pour Chantal De Vrieze. Après trois ans passés à la tête du groupe d’ingénierie et de conseil en technologies Altran pour la Belgique, la dirigeante d’entreprises reprend les rênes des activités belges (650 personnes) du groupe de transformation digitale des entreprises Econocom. Une maison qu’elle connaît bien puisqu’elle y a officié pendant 14 ans déjà, notamment comme CEO.

Ce qui l’a motivée dans ce choix? La demande de Jean-Louis Bouchard lui-même , fondateur et CEO depuis peu, suite au remplacement de son fils après huit mois en fonction. Puis son attachement à un groupe très entrepreneurial.

Contexte tumultueux

Pour autant, Chantal De Vrieze débarque dans un contexte pour le moins tumultueux, le groupe ayant revu à la baisse ses objectifs pour 2018, essuyé une passation de pouvoir manquée, de même que vu le cours de l’action chuter de plus de 50% en un an. Qu’à cela ne tienne, elle se dit "confiante", car l’"une des qualités d’Econocom est de savoir rebondir et apprendre".