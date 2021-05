EVS enfin sur la voie de la reprise?

Avec un gain de près de 7,5%, à 18,8 euros, en bourse ce jeudi matin, EVS affichait la meilleure performance de toute la cote bruxelloise. La raison? Le spécialiste de la technologie vidéo en direct a fait état d’un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 46% , à 54 millions d’euros. Et 13,2 millions de revenus supplémentaires devraient être comptabilisés pour la location de grands événements sportifs plus tard dans l’année.

En ligne avec le consensus

Surtout, la société liégeoise s’est risquée à formuler des prévisions pour l’ensemble de l’exercice . En partant de l'hypothèse que la pandémie sera maîtrisée au niveau mondial d'ici le troisième trimestre 2021 et que les grands événements sportifs d'été se dérouleront comme prévu, EVS anticipe des revenus dans une fourchette comprise entre 110 millions et 120 millions d’euros .

Visibilité limitée

Chez Degroof Petercam, on se veut plus nuancé et on parle de "sentiments mélangés". Michael Roeg se demande si la croissance annoncée pour 2021 est synonyme de reprise ou d’autre chose.