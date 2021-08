La CEO de Co.Station Belgium rend son tablier

Co.Station Belgium n'a plus de CEO. Béatrice de Mahieu a en effet quitté ses fonctions à la tête de la société spécialisée dans le coworking et les écosystèmes multipartites d'innovations ouvertes, avons-nous appris à bonnes sources. Elle l'a annoncé aux équipes de Co.Station, ce mardi matin. Son départ est-il lié au recentrage de Co.Station sur les écosystèmes d'innovation, décidé en juin dernier? La question reste ouverte, Béatrice de Mahieu n'ayant pas répondu à nos appels.

"Retourner à sa première passion"

Spécialiste du digital, de la technologie et de l'accompagnement de start-ups et scale-ups, Béatrice de Mahieu a débuté sa carrière chez Telenet, puis chez Microsoft, avant de se lancer comme consultante en marketing digital et en management de changement. Elle a aussi opéré pour le fonds d'investissement Internet Attitude, et elle a développé avec Cédric Donck le "Pimento Map", un instrument d'évaluation des business models.