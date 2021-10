Levita primée par les rois du luxe pour son innovation

La start-up liégeoise s'offre un "Luxury Innovation Award" et signe avec la maison d'enchères Sotheby's.

Levita, la jeune pousse wallonne créée par deux magiciens amateurs, a emporté le premier prix dans la catégorie "Technologie" aux prestigieux Luxury Innovation Awards 2021, à Genève. Quelque 70 start-ups venues de différents pays et horizons avaient participé à la phase finale de ce concours organisé par le Luxury Venture Group. Le "pitch" présenté par les deux fondateurs Philippe Bougard et Clément Kerstenne a séduit le jury, composé d'entrepreneurs et de journalistes spécialisés. C'est Jean-Christophe Babin, le CEO de Bulgari, qui leur a remis le trophée.