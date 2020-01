18 agences Thomas Cook supplémentaires rouvriront sous un autre nom

Hillman Travel concrétise son offre. Après avoir fait part de son intérêt et racheté 31 agences Thomas Cook non acquises par Wamos, il annonce l'ouverture de 18 d'entre elles en mars.

Nouvelle vie en vue pour 18 anciennes agences de voyages badgées Thomas Cook . La société Hillman Travel, qui avait déjà marqué, en octobre dernier, son intérêt dans les agences non reprises par l'espagnol Wamos, annonce la réouverture de 18 agences, principalement situées en Flandre.

18 agences ouvriront en mars: 17 en Flandre et une en Wallonie.

Ce nouvel acteur du tourisme, situé à Knokke et fondé par Franz Bergman père et fils (deux entrepreneurs dans l'immobilier), souhaite lancer son propre réseau d'agences sous le régime de la franchise.

Knokke en avant-première

Hillman Travel a ainsi acquis les murs de 31 des 93 agences de l'enseigne. Pour 18 sites – 17 en Flandre et 1 en Wallonie – l'entreprise voit une opportunité et ouvrira une succursale d'ici mars. Le premier "flagship store" devrait ouvrir ses portes à Knokke dans quelques semaines .

Les cinq autres premiers sites seront situés à Wetteren, Zelzate et Grammont en Flandre-Orientale, mais aussi à Anvers et Liège.

Le réseau devrait s'étendre en Brabant flamand où sept agences sont prévues (Dilbeek, Vilvorde, Zaventem, Haacht, Diest, Tirlemont et Tervuren) dans une seconde phase. En Flandre-Occidentale, une agence viendra compléter le réseau à Nieuport, et dans la province anversoise, d'autres s'installeront à Willebroeck, Turnhout et Geel. La liste sera complétée avec Tongres dans le Limbourg.