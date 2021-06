200 millions pour aider les voyagistes à rembourser les bons à valoir

Il y a un an, des bons à valoir étaient émis pour les voyages annulés à cause de la pandémie. À l'heure d'un éventuel remboursement de ces bons, le secteur demande un coup de pouce du gouvernement. Un coup de pouce à 200 millions.

Un an plus tard, ces bons peuvent soit être utilisés pour réserver un nouveau voyage, soit être remboursés.

Selon l'enquête trimestrielle réalisée par GFK pour l'association belge des tour-opérateurs (Abto) sur les intentions de voyages, 18% des vacanciers sont en possession d'un tel bon et 71% d'entre eux envisagent de réserver un nouveau voyage.

Sur recommandation de l'Abto, certains tour-opérateurs ont prolongé la validité de ces bons d'au moins deux à trois ans. Le remboursement reste toutefois possible un an après l'émission. Les organisateurs ayant six mois pour rembourser, les premiers versements sont prévus en septembre.