8.000 emplois supprimés chez TUI

Le plus grand acteur du voyage, TUI, veut ainsi réduire ses coûts de 30%.

Réinventer les vacances

Depuis la mi-mars, le secteur des voyages est quasi à l'arrêt complet. Le plus grand acteur du voyage veut ainsi réduire ses coûts de 30% et propose certaines mesures pour aider à la relance du tourisme local avant la fin de l'été.

"Les gens veulent voyager. La saison commence plus tard, mais pourrait durer plus longtemps."

Le CEO Fritz Joussen ajoute aussi que TUI doit "réinventer" son catalogue de voyages pour s'adapter à la réalité. Cela passe par la révision des saisons de vacances, la quête de nouvelles destinations ou une offre plus locale.

"Les vacances d'été en Europe peuvent désormais à nouveau être progressivement rendues possibles, de manière responsable et avec des règles claires", déclare Fritz Joussen, le CEO. "Les gens veulent voyager. La saison commence plus tard, mais pourrait durer plus longtemps."