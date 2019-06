Airbnb ajoute des demeures de luxe à son catalogue

Pour quelques dollars de plus

Pour loger dans une de ces luxueuses demeures, il faudra compter en moyenne 2.000 dollars la nuit , là où pour l'heure les gîtes proposés par Airbnb sont à 150 dollars (en moyenne). Les prix pour certaines locations peuvent toutefois grimper beaucoup plus haut. "Nous avons vu la demande pour les logements à plus de 1.000 dollars la nuit augmenter de plus de 60% en 2018 par rapport à l'année précédente."

Il est notamment question d'une propriété sur un atoll privé près de Tahiti . Il vous en coûtera 1 million de dollars la semaine pour la location de ces 21 bungalows et une équipe de 50 personnes à votre service. Pour "quelques dollars de plus", vous pouvez aussi vous offrir les danseuses polynésiennes.

Du palace au bourlingueur

C'est que la plateforme est de plus en plus critiquée par ses hôtes pour une perte d'identité et du relationnel qui faisait sa gloire. Certains dénoncent en effet les 'condos' sans identité où le meuble Ikea est roi et qui sont souvent détenus à la pelle par l'un ou l'autre propriétaire. Une pratique appliquée pour éviter les éventuelles mesures gouvernementales restrictives pour les locations privées de logements.