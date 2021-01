Center Parcs à mi-chemin de sa montée en gamme

L'exploitant de parcs d'hébergements et de loisirs achève la première phase de son plan de modernisation et de montée en gamme. Un plan de 650 millions d'euros, dont 150 en Belgique.

Avec l'inauguration prochaine – attendue en juin si les mesures sanitaires le permettent – du nouveau parc Terhills dans le Limbourg, Center Parcs marquera une étape importante dans le processus de modernisation de ses parcs d'hébergements et de loisirs. Une modernisation qui correspond aussi à une montée en gamme, précise Erwin Dezeure, Managing Director Belgique. "Non seulement, nous rénovons les installations existantes, mais nous les améliorons, en amenons de nouvelles. Et tout le parc de bungalows est également remis au goût du jour".