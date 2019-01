Des courtiers pour vendre des assurances voyages?

Pour résumer, la signature d’un contrat d’assurance (de rapatriement, par exemple) de plus de 200 euros devrait passer par un courtier ayant un diplôme d’assureur. On imagine la complexité du système à la fois pour le client et pour l’agence, les risques de désintérêt du voyageur devant l’obstacle (avec les dangers inhérents en cas de problème) et aussi les pertes financières pour le secteur du voyage.

Si on pousse le raisonnement plus loin, ce sont même les agences qui risquent de faire les frais du refus de voyageurs de s’assurer, car ce seront eux qui, selon la nouvelle directive des voyages à forfait, devront de toute façon régler les éventuels rapatriements et non les assureurs. Encore une bonne idée de cols blancs derrière leurs bureaux et sans prise sur le terrain.