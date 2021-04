Deux candidats-repreneurs font une offre pour Neckermann

Les deux scénarios seront analysés dans les prochains jours et présentés au personnel dans l'optique d'une reprise rapide pour les 128 membres du personnel et les 45 agences.

Les curateurs entendent dévoiler les deux pistes en conseil d'entreprise mardi et au personnel. Celui-ci devra donner son aval et faire clairement savoir s'il veut entrer dans la structure financière ébauchée. Une fois que tous les membres du personnel se seront exprimés, le dossier passera devant le tribunal de l'entreprise. Si tout se passe bien, cela pourrait aller plus rapidement que le délai légal de 30 jours, ce qui constituerait une aubaine pour la direction qui espère se préparer pour la saison touristique estivale.