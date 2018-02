Disney investit 2 milliards d'euros à Marne-la-Vallée

Disney ajoute trois nouvelles zones à thème dans son parc Disneyland Paris. Ces espaces seront consacrées aux super-héros de Marvel, à La Reine des neiges et à la Guerre des étoiles.

Disney va investir deux milliards d'euros pour agrandir le parc de Disneyland Paris . Le groupe américain va aussi ajouter trois nouvelles zones à thème consacrées aux super-héros de Marvel, au dessin animé La Reine des neiges et à la Guerre des étoiles. Le projet prévoit la création d'un nouveau lac. En 2020, l'Hotel New York prendra les couleurs d'Iron Man, des Avengers et de Spider-Man, les vedettes de la future attraction qui fera partie de la nouvelle zone Marvel.