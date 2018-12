EasyBabyTrip, le "Booking" du matériel pour enfant en bas âge

La start-up permet aux familles qui voyagent à l’étranger de ne pas devoir emporter poussette, berceau et autre baignoire pliante avec elles. Le matériel les attend à l’aéroport ou à l’hôtel.

Voyager avec des enfants en bas âge débouche inévitablement sur un effort logistique significatif pour tout parent. La donne est connue. Mais n’est-il pas possible de faire mieux?

En Belgique et sur la Costa Blanca

Dans le monde entier? "Pas encore", sourit Marian Dura. Non, pour l’heure, le service n’est disponible qu’en Belgique et sur la Costa Blanca, regroupant des destinations touristiques bien connues telles que Benidorm et Alicante – ce qui constitue, en soi, un marché quasi autosuffisant, de par les volumes qu’il permet en saison.