Eric Domb s'offre le site de l'ex-sucrerie de Brugelette pour 3 millions

Propriété de la Région wallonne, le site de l'ex-sucrerie de Cambron-Casteau vient d'être cédé à Eric Domb, fondateur et patron de Pairi Daiza, pour quelque 3 millions d'euros. Ce foncier de 45 hectares (dont 22 hectares de bassins) est limitrophe avec les propriétés progressivement remembrées par Eric Domb autour du domaine de Pairi Daiza (170 hectares). Les fonciers concernés appartenaient à la DG04 (Région wallonne) et l’opération a été pilotée par le ministre Carlo Di Antonio (cdH).

Pour rappel, Eric Domb a un projet , pour ce site, en partenariat avec la commune de Brugelette , sur le territoire de laquelle se situe le chancre. Il s'agit d'y créer un "quartier nouveau". L’idée d’une agora citoyenne sera aussi appliquée, comme Eric Domb le propose déjà pour son projet de forêt différenciée en province de Luxembourg. La convention entre Pairi Daiza et la commune de Brugelette a récemment été approuvée à 90% par le conseil communal (plus une abstention). Du jamais vu!" , se réjouit son initiateur.

Le gouvernement wallon a d’ailleurs entamé une procédure de révision du plan de secteur afin d’inscrire une zone d’enjeu régional sur et autour du site de Pairi Daiza. "Cette modification planologique permettra de pérenniser les activités existantes et de développer davantage les installations touristiques orientées sur la découverte de la faune et de la flore. Les extensions envisagées à ce stade sur le site devraient être pleinement réalisées à l’horizon 2021 et porter la capacité du parc à 3 millions de visiteurs et à 1.100 équivalents temps-plein d’ici 2025", stipule le préambule motivant le partenariat entre la commune et Pairi Daiza.