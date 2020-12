L'actionnaire principal de Neckermann va y injecter 3,5 millions d'euros

Les créanciers de Neckermann se sont prononcés lundi matin sur le plan d'homologation de la réorganisation judiciaire. Un jugement est attendu ce mardi.

Les créanciers sont venus en nombre ou étaient représentés lundi matin au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon afin de voter le plan d'homologation du plan de réorganisation judiciaire (PRJ) des agences de voyage Neckermann. A priori, 110 créanciers sur 118 se sont prononcés en faveur du plan et un jugement devrait être rendu mardi, nous ont expliqué Pierre-François Van den Driesche et Marie Gossiaux, les avocats de Wamos Benelux, l'actionnaire principal de Neckermann. Si le plan d'homologation est validé, le groupe espagnol Wamos s'est engagé à réinjecter 3,5 millions d'euros dans Neckermann afin de faciliter la relance.

Neckermann, qui avait été racheté en octobre 2019 par le groupe espagnol Wamos, est une victime de plus de la crise du Coronavirus. À la suite du rachat, les 62 agences de Neckermann avaient rouvert leurs portes et 150 personnes avaient retrouvé le chemin du travail. Tout se passait pour le mieux et le chiffre d'affaires envisagé pour l'année 2020 s'élevait à 130 millions d'euros. Mais la première vague causée par le Covid a brutalement interrompu l'activité et les liquidités s'en sont vite fait ressentir. Parallèlement à cela, la société avait obtenu un prêt de 2,3 millions d'euros auprès de BNP Paribas Fortis afin de tenir le coup durant cette première crise.

Réduction de la structure des coûts

L'idée était de relancer l'activité durant l'été, mais la deuxième vague de Coronavirus est arrivée trop vite et les plans prévus n'ont pas pu être maintenus. Au passage, la société, pour expliquer ses difficultés, pointe également le manque de clarté des communications et des codes de couleur décidés par le gouvernement et les virologues. Au 31 août 2020, la perte de la société s'élevait à 7,3 millions d'euros. Deux mois plus tard, fin octobre, elle s'élevait à 10 millions d'euros. Dans ces conditions, l'actionnaire principal de Neckermann n'a pas eu le choix et a dû se mettre à l'abri de ses créanciers par le biais de la procédure de la PRJ.

10 millions d'euros La perte de Neckermann à la fin du mois d'octobre 2020

Afin de tenter de sortir de l'ornière, les responsables de la société ont imaginé différentes pistes, parmi lesquelles on relève une diminution du nombre de membres de la direction (de 5 à 3), la fin de l'appel à des consultants externes, la fermeture des agences les moins rentables (de 62 à 50), la négociation de la gratuité des loyers pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021, la réorganisation de l'équipe de vente,... Au cours de cette période, preuve de son soutien et de son engagement, l'actionnaire principal a réinjecté 200.000 euros. On l'a dit, en cas d'homologation du plan, Wamos s'est engagé à mettre 3,5 millions d'euros sur la table afin de soutenir la relance de l'activité.

Trois axes de développment

Dans le même ordre d'idée, Wamos a présenté trois axes de développement censés assurer la reprise. Il sera question d'investir dans la marque Neckermann afin d'augmenter sa notoriété. Il est également prévu d'investir dans la digitalisation du réseau avec, comme objectif final, de simplifier, optimiser et automatiser les flux de données dans différents départements. Enfin, l'actionnaire principal a annoncé son intention d'investir dans la formation à la vente.