La Belgique parmi les destinations préférées des Français

Routard.com a dévoilé les destinations les plus populaires de 2018 auprès des français. Dans le top 10 européen (moyen-courrier), on retrouve notre plat pays!

→ Top 10 long-courrier

Les Etats-Unis sont donc la destination préférée des Français parmi les destinations long-courrier. Deux autres destinations nord-américaines (Canada et Mexique) se retrouvent dans ce top 10 également. L'Asie du Sud-Est a toujours fortement la cote avec la présence de la Thaïlande, du Vietnam et de l'Indonésie dans le top 5. Le Japon est à nouveau tendance, notamment grâce à des vols moins chers, explique le Routard.

→ Top 10 Europe + bassin méditérranéen

Grosse surprise ici: l'Espagne détrône l'Italie. On observe également un retour de la Turquie et de la Tunisie et une hausse pour le Maroc. La Belgique fait aussi une belle percée dans le top 10. "Une destination idéale pour un court séjour ou un week-end. Bruxelles n’est qu’à 1h20 de Paris en Thalys, mais Anvers, Gand, ou Bruges sont aussi à découvrir. Diversité culturelle, festive et gastronomique sont au rendez-vous en Belgique", explique le Routard.