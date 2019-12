La Compagnie des Alpes continue d'investir dans Walibi et Bellewaerde

Chiffre d'affaires en hausse, bénéfice record, la Compagnie des Alpes termine une année 2018-2019 (en exercice décalé) faste. Le groupe opère deux activités: 11 stations de ski en France (Tignes, Val d'Isère, les Deux Alpes, les Arcs...) et 12 destinations de loisirs (le Parc Astérix, le Futuroscope, le musée Grévin, mais aussi Walibi, Aqualibi et Bellewaerde en Belgique).

+ 50% en 6 ans

Dividende gonflé

Investissements "significatifs" en Belgique

Présent en Belgique via Walibi et Bellewaerde, la Compagnie des Alpes indique que ces deux parcs (et leur pendant aquatique) ont réalisé respectivement une fréquentation de près de 1,4 et 0,9 million de visiteurs au cours de cet exercice.