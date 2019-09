La chute de Thomas Cook fait des dégâts collatéraux

Alors que les clients belges de Thomas Cook, désormais privés de vacances, devront faire preuve de patience pour être remboursés, les enseignes Club Med et Disney rassurent sur leurs séjours vendus dans le réseau du tour-opérateur.

Le couperet est tombé hier: plus aucun touriste ne partira en vacances avec Thomas Cook. Toutes les réservations sont annulées, place au remboursement des frais. Néanmoins, le traitement des dossiers de quelque 72.000 Belges prendra du temps... beaucoup de temps, prévient vendredi le SPF Économie.

Il faut dire que le Fonds de garantie voyages (GFG), qui reconnaît être pour la première fois face à un dossier d'une telle ampleur, compte moins de 10 salariés, même si une aide est prévue.

Le SPF Economie expose ainsi les procédures à entreprendre selon différents cas de figure: je suis actuellement en vacances ou j'ai une réservation.

Tous les efforts seront faits pour que cela se fasse le plus rapidement possible, mais il est impossible de fixer un délai pour cette opération. Patience donc... SPF Economie

Chaque client doit donc introduire en ligne un dossier de réclamation au GFG. Celui-ci procédera ensuite au remboursement. "La priorité absolue du Fonds de garantie est actuellement d'organiser le rapatriement des voyageurs se trouvant à l'étranger. Le traitement administratif des dossiers de demande de remboursement se fera après et, compte tenu du nombre de personnes concernées par la faillite de Thomas Cook/Neckermann, il risque de prendre beaucoup de temps. Tous les efforts seront faits pour que cela se fasse le plus rapidement possible, mais il est impossible de fixer un délai pour cette opération. Patience donc..."

Les clients... et les autres

Les clients de Thomas Cook/Neckermann ne sont cependant pas les seules victimes collatérales de cette débâcle. De nombreux tiers sont aussi touchés.

Brussels Airlines, qui opérait 80% des vols pour les voyages Thomas Cook, a jeudi été forcée d'anticiper sa période hivernale en supprimant près de 20 jours plus tôt 105 vols et en revoyant la fréquence d'autres. La compagnie aérienne analyse aussi les répercussions de la perte de cet important client sur son personnel et ses opérations.

Si les agences Thomas Cook et Neckermann restent actuellement ouvertes et peuvent encore vendre des séjours Club Med ou Disneyland Paris, il y a peu de chance de voir la file devant les échoppes.

Tant auprès de Club Med que de Disney, on rassure. Toute réservation effectuée, même auprès d'un agent Thomas Cook, sera opérée normalement. Ces séjours ne sont nullement affectés par la faillite du tour opérateur en Belgique (et ailleurs en Europe) et par la mise en sursis du réseau d'agences.

"Club Med confirme que les clients ayant réservé un séjour avec Thomas Cook/Neckermann et qui seront en règle de paiement à la date du départ, pourront partir comme prévu et profiter pleinement de leurs vacances." Les séjours en cours se dérouleront normalement. Le voyagiste met toutefois à disposition des clients un numéro de téléphone pour toute question: 070 666 334.

Peu d'impact

Auprès de Disney, les touristes belges réservent majoritairement via le site propre de l'entreprise.

Ces deux enseignes reconnaissent que s'il y a bien un petit coup de stress, la chute de Thomas Cook et la disparition du réseau de distribution - si elle devait aboutir - ne seraient pas une grosse tuile.

Auprès de Disney, les touristes belges réservent majoritairement via le site propre de l'entreprise. Des séjours restent aussi disponibles dans les agences indépendantes.

Quant à Club Med, le groupe compte 4 agences en nom propre en Belgique, mais a également un site internet. Les voyages sont aussi vendus dans des agences indépendantes.

Le tourisme en berne

La spécialité du groupe Thomas Cook était sans conteste le bassin méditerranéen. Des pays pour lesquels le tourisme représente souvent un revenu important. Thomas Cook ayant pour habitude de payer 90 jours après le départ du client, les professionnels s'inquiètent donc, dans ces pays, des factures impayées:

• En Espagne, pays où le voyagiste possédait le plus grand choix d'hôtels dans le monde (55), la dette envers les hôteliers pourrait s'élever à quelque 200 millions d'euros, selon la fédération patronale touristique. L'impact aux Canaries pourrait être d'autant plus néfaste que la haute saison va bientôt démarrer dans l'archipel.

• En Italie, le président de la fédération des entreprises touristiques assure avoir été "contacté en quelques heures par de nombreux hôtels, disant que le tour opérateur anglais leur doit des dizaines de milliers d'euros, parfois des centaines de milliers".

• En Tunisie, la société laisse "65 à 70 millions (d'euros) d'impayés", selon la Fédération de l'hôtellerie.

• Même son de cloche en Bulgarie, où Thomas Cook amenait environ 400.000 visiteurs chaque année: les hôteliers de la station balnéaire de Sunny Beach s'attendent à des "faillites" et à une perte de 36 millions d'euros.

• La confédération grecque du tourisme prévoit un impact global pour le secteur de 250 à 500 millions d'euros. La Crète va être amputée de 100.000 réservations jusqu'en novembre.

• La Turquie, où Thomas Cook représente 3% des touristes, prévoit 50 millions d'euros de crédits pour aider ses entreprises hôtelières.

• Le Maroc, qui devait accueillir 100.000 clients Thomas Cook cette année, se montre plutôt confiant. "L'impact est tout à fait gérable sur un total de 12 millions de visiteurs attendus", a déclaré à la secrétaire d'État au Tourisme Lamia Boutaleb.

• La Gambie a annoncé une action d'urgence pour compenser l'impact "potentiellement dévastateur" de la faillite du voyagiste sur son économie lourdement tributaire du tourisme, et augmenter la fréquence des vols d'autres opérateurs. Thomas Cook acheminait pendant la saison touristique (à partir d'octobre) 45% des touristes.

TUI, le concurrent de Thomas Cook a, de son côté, annoncé vouloir programmer davantage de vols cet hiver pour réagir à cette faillite. Il envisage par exemple de retourner en Égypte, une destination abandonnée au lendemain de la révolution de 2011.