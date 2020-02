La chute de Thomas Cook fait le bonheur de TUI

Réservations en hausse

TUI constate en effet une croissance de 14% des réservations de voyages pour l'été et espère voir cette tendance se prolonger. D’autant que l'impact du coronavirus chinois est à peine palpable: "Nous n'avons pas de voyageurs en Chine durant la basse saison et notre cœur de métier est le soleil et la plage, ce que nous ne proposons pas en Chine", assure un porte-parole auprès de l'AFP. Les réservations d'hiver sont 3% en avance par rapport à la même période un an plus tôt avec une moyenne de prix de vente supérieure d'environ 6%.