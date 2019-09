La faillite de Thomas Cook Belgique prononcée

Le couperet est tombé hier soir: Thomas Cook Belgique est en faillite avec à la clef 75 pertes d'emplois. Thomas Cook Retail est placé en réorganisation judiciaire et avec lui le sort de quelque 500 personnes en suspens. C'est donc "un demi-soulagement" pour le personnel belge du voyagiste.

Quelque 200 salariés belges restent toujours dans l'inconnue. Il s'agit du personnel qui accompagne les vacanciers lors de leurs séjours et qui sont, eux, sous contrat suisse.

Que signifie cette situation pour le client?

→ Thomas Cook Retail Belgique C'est la société qui organise le réseau de distribution de Neckermann - Thomas Cook. Elle emploie quelque 500 personnes réparties dans les agences (86 agences et 5 travel shops), mais aussi en back-office au siège.

Cette société devrait fin de cette semaine, début de la semaine prochaine introduire son dossier pour pouvoir bénéficier du régime de protection contre ses créanciers. De quoi laisser du temps à la direction pour envisager un avenir via éventuellement le biais d'un repreneur.

L'idée est de garder le circuit de distribution qui est rentable et de voir s'il y a une possibilité de le faire évoluer avec le partenariat d'un petit tour opérateur au sein du groupe ou à l'extérieur.

Dans l'intervalle, les agences Neckermann restent ouvertes. Plus aucun voyage de la marque n'est vendu, mais la réservation de séjours de tiers (Expedia, Club Med, Disneyland) reste possible.

"L'idée est de garder le circuit de distribution qui est rentable et de voir s'il y a une possibilité de le faire évoluer avec le partenariat d'un petit tour opérateur au sein du groupe ou à l'extérieur", explique Els De Coster du syndicat libéral. Katrien Degryse du SETCa précise que la direction précise bel et bien qu'il n'y a aucune garantie de réussite, mais il n'y a guère d'autres alternatives.

La direction a indiqué en même temps que la faillite et la PRJ que de nombreux contacts avaient été noués ces dernières 36 heures avec des acteurs intéressés à la reprise.

Pour cette entité pas de sursis. La société a été déclarée en faillite ce mercredi par le tribunal de Gand. Il en va de même pour les divisions Thomas Cook Financial Services et Thomas Cook Retail (back-office du réseau de distribution). Trois curateurs ont été désignés: Mieke Verplancke, Pieter Huyghe et Hans De Meyer.