La faillite de Thomas Cook en 10 questions

> La chute de Thomas Cook UK a-t-elle des répercussions sur la Belgique?

Thomas Cook Belgique est une entité séparée des activités du Royaume-Uni. Avec les filiales néerlandaise et allemande, l'enseigne forme l'activité "Europe continentale" . À cet effet, ils sont indépendants au niveau de la plateforme informatique et des brochures.

> Combien de Belges sont impliqués?

> Thomas Cook Belgique est-il en difficulté?

Le CEO et le directeur financier sont invités à s'expliquer auprès du ministre de l'Économie Wouter Beke. Nous en saurons plus alors.

> Je suis client belge, que faire?

Chez Thomas Cook Belgique, on affirme que c'est business quasi "as usual" tant sous la marque Thomas Cook que Neckermann. Mais, le centre de contact est assailli d'appels...

• Les clients en vacances ont été avertis de la situation et peuvent poursuivre leur voyage normalement.

• Les clients qui ont une réservation partiront, sauf évolution de la situation, en vacances, comme prévu.

• Les personnes qui souhaitent faire une réservation devront y renoncer. "Par mesure de prudence et en attendant plus de clarté, nous n'effectuons plus aucune réservation", explique la porte-parole Leen Segers.