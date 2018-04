La famille Cigrang s'offre une île en Espagne

S'Espalmador. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais demandez à Paris Hilton ou au couple princier Kate et William et ils vous raconteront leurs dernières vacances sur cette petite île coincée entre Formentera et Ibiza au sein de l'archipel des Îles Baléares.

L'île court sur 3 kilomètres de long pour 800 mètres de large, soit quelque 135 hectares. Elle compte deux maisons, une chapelle et un phare. Par marée basse, il est possible de rejoindre à pied Formentera.

Les frères Christian, Jean-Philippe, Pierre et Michel Cigrang ont remporté les enchères. Le prix moindre proposé par les Anversois s'explique notamment par le fait que l'île est frappée par une interdiction de bâtir. L'île est en effet protégée. Les Cigrang devront donc se contenter des habitations présentes. L'une d'elles, située sur la plage de Majoral, est la plus petite. Elle dispose toutefois de quatre chambres et d'une salle de bain. La seconde villa, S'Alga, est située sur la plage principale. Plus luxueuse, elle compte douze chambres, huit salles de bains, trois terrasses.