Le Fonds de Garantie Voyages a payé cher les rapatriements des clients de Thomas Cook

Grâce au système des réassurances, le Fonds pourra honorer les 35.000 dossiers qu'il traite. Et ses souscripteurs ne devront pas mettre la main à la poche.

Comme nous le répétons souvent, le voyageur belge est parmi les plus protégés du monde, pour autant qu’il réserve ses voyages par le canal des agences de voyages. On le découvre encore aujourd’hui dans le cadre de la faillite de Thomas Cook, où le Fonds de Garantie Voyages (GFG) joue un rôle prépondérant. Depuis la faillite de Best Tours en 2010 qui avait impacté 5.600 voyageurs, le GFG n’avait jamais connu une faillite si importante et même bien davantage.

Mais le fonds a les reins solides, comme nous l’a affirmé son président Jean-Philippe Cuvelier: "Officiellement, nous disposons de 19 millions d’euros de liquidités, mais en réalité, nous sommes bien au-delà des 20 millions, sans compter les réassurances. Et sur ce point, nous avons été en contact avec nos réassureurs qui nous ont confirmé leur soutien." Mais pour le reste, il est difficile d’avoir des chiffres: "Je ne peux pas vous donner des estimations de la facture finale car je suis tenu par la confidentialité comme toute société d’assurance."

"Brussels Airlines ne nous a pas fait de cadeaux. Ils ont facturé les affrètements à des tarifs prohibitifs." Jean-Philippe Cuvelier Président du Fonds de Garantie Voyages

Ce qu’on peut dire, en revanche, c’est que GFG a 35.000 dossiers à traiter, en commençant, évidemment, par les rapatriements: "Bien sûr, certains vacanciers ont dû être ramenés avant la fin de leur séjour car nous n’allions pas affréter des avions rien que pour eux, mais sinon, on a ramené tout le monde à l’heure, au point que certains n’ont découvert qu’à Bruxelles que Thomas Cook était en faillite!", sourit Cuvelier.

Par contre, il fait grise mine lorsqu’il évoque les conditions: "Brussels Airlines ne nous a pas fait de cadeaux, je peux vous le garantir. Ils ont facturé les affrètements à des tarifs prohibitifs, alors qu’ils avaient le matériel (forcément) ; quant aux sièges vendus dans les appareils à clientèle mixte, ils nous ont fait payer comme si on réservait trois jours plus tôt, soit quasi au tarif business." Et puis, dans un soupir : "Nous saurons nous en souvenir."

Et les otages ?

N’oublions pas que les administrateurs de GFG sont du secteur du voyage (tour-opérateurs et agences), puisqu’ils représentent les souscripteurs, tous voyagistes aussi. Comment le fonds aura été traité dans ce douloureux épisode restera dans les mémoires. Y compris le traitement des clients à destination et le racket scandaleux de certains hôteliers. "C’est vrai que conseiller de ne pas payer des hôteliers qui vous demandent des sommes que les clients ont déjà payées est un peu difficile lorsque la clé de la chambre a été démagnétisée, mais il faut trier le bon grain de l’ivraie", soutient le président du GFG.

On a beaucoup vu les "otages" à la télévision, mais c’était une infime proportion.

"Mais l’escroquerie est totale lorsqu’ils ont quand même été payés et nous avons engagé du personnel supplémentaire pour traiter spécifiquement tous ces cas." Au passage, nous disait un agent de voyage, les spécialistes de la prise d’otage des clients se trouveraient en Turquie. Mauvais calcul: les noms des hôteliers indélicats circulent dans la profession. "Le fait est que la plupart des hôteliers qui n’avaient pas été payés étaient ceux qui avaient accepté d’être payés à 90 jours après la prestation : c’est inouï !" Et d’autant plus étonnant que ceux-ci étaient remplis à 70% avec des clients Thomas Cook: "Ceux-là, aux Baléares et en Tunisie, vont vraiment souffrir et c’est dramatique", constate Cuvelier.

Cela dit, le président du GFG minimise l’impact "otages" : "On les a beaucoup vus à la télévision, mais c’était une infime proportion car le GFG avait garanti les remboursements à tout le monde via internet ou les associations patronales locales et, dans l’ensemble, ça a bien fonctionné. Si on compare avec la situation chez nos voisins, je ne crois pas que nos clients aient eu en général à se plaindre."

Pas de hausses de primes

Si Jean-Philippe Cuvelier reconnaît que l’année 2019 ne sera pas faste pour le fonds qu’il préside, il tient quand même à rassurer les souscripteurs : "Les petits ne payeront pas pour les gros et nous ne ferons pas appel à des hausses de primes. S’il est vrai que Thomas Cook était un gros contributeur, il présentait aussi un gros risque (la preuve…) qui nous obligeait à nous réassurer. Ce risque majeur n’existe plus en quelque sorte."