Le Sunparcs du Coq transformé en un Center Parcs

Home invest, Tinc, Belfius Insurance et d'autres s'associent pour donner un coup de neuf au parc de loisirs du Coq à la côte belge, Sunparcs. Une fois rénové, celui-ci sera tansformé en un Center Parcs et mis en location par le groupe Pierre& Vacances, déjà propriétaire de la marque Sunparcs.

Acquisition pour Home Invest Belgium , associé à Belfius Insurance, Tinc et DG Intra Yield. Réunis au sein d'une société, ils acquièrent 51,43% des parts de la Sunparks De Haan SA. Cette dernière est propriétaire du complexe de loisirs situé au Coq. Le solde des actions de cette société est repris par un fonds privé français.

L'objectif des acquéreurs est d'opérer une profonde rénovation du site. Il sera ensuite offert à la location par le groupe Pierre et Vacances via sa division Sunparks leisure SA. Pierre & Vacances est notamment propriétaire des Center Parcs et avait repris les Sunparcs en 2007.