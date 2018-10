Le fils Bourgeois prend les rênes du Golf de Durbuy

L'homme s'est vu confier la gérance du Golf de Durbuy à la mi-septembre, soit moins d'un an à peine après avoir pris la tête du célèbre Sanglier des Ardennes , a-t-on appris à bonne source.

Il remplace par-là le millionnaire néerlandais Eric Wilborts, cofondateur et ancien actionnaire des chaînes de fitness HealthCity et Basic-Fit, à qui Marc Coucke a racheté ledit golf à la mi-année via le holding La Petite Merveille.