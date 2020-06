Le fonds de garantie a remboursé 24 millions d'euros aux voyageurs de Thomas Cook

Quelque 94% des demandes de remboursement liées à la faillite de Thomas Cook le 24 septembre dernier ont été traitées par le Fonds de garantie voyages (GFG), une assurance à laquelle doivent souscrire les agences de voyages et les tour-opérateurs en Belgique. Plus de 40.000 voyageurs ont pu être remboursés dans les délais, objectif que s’était fixé le GFG.

Le Fonds est intervenu pour près de 24 millions d’euros, sans aucune intervention du contribuable, puisqu’il est alimenté par ses assurés et qu’il bénéficie de réassurances, comme partout dans le milieu des couvertures de risques. À noter que le GFG s’était également chargé du rapatriement de 12.000 voyageurs dans les semaines qui ont suivi la faillite. Bien entendu, n’ont été couverts que les voyageurs qui étaient passés par les agences et pas ceux qui s’étaient arrangés en individuel via internet.