Le patron de Thomas Cook défend son bonus

Peter Fankhauser se confond en excuses auprès des centaines de milliers de clients, du personnel et des fournisseurs. Le patron britannique du tour opérateur failli, Thomas Cook, était entendu par une commission parlementaire britannique . "Je comprends pleinement le sentiment du public", a-t-il adressé aux parlementaires. "J'ai travaillé sans relâche pour le succès de cette entreprise et je suis profondément désolée de ne pas avoir pu sécuriser ses opérations", a encore déclaré le Suisse.

L'homme est notamment pointé du doigt pour son salaire et le bonus qu'il avait perçu l'an passé. Il n'a toutefois pas annoncé y renoncer. Les 750.000 livres (plus de 855.000 euros) de bonus qui ont été acquis au titre de 2017 pourraient être théoriquement récupérés. Mais, Fankhauser souligne que 30% de la somme ont été versés en actions; des actions qui ne valent plus rien.