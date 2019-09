Le personnel belge de Thomas Cook fixé cet après-midi sur son sort

Le temps de la conclusion

Plusieurs scénarios

> La reprise par un tour-opérateur de l'ensemble des canaux de distribution et des activités de soutien; > La reprise de l'unique réseau de distribution par un tour-opérateur étranger non présent en Belgique, un tour-opérateur spécialisé ou un tour-opérateur actif uniquement en Wallonie ou en Flandre; > La reprise des activités de soutien.

Un stand alone n'est pas exclu. Thomas Cook Retail devrait toutefois pour cela trouver d'autres acteurs du voyage pour vendre leurs séjours. Actuellement, le canal de distribution de Thomas Cook et Neckermann vend des voyages Club Med, des séjours à Disneyland Paris ou des voyages Expedia. Une offre plus étoffée serait indispensable pour un stand alone.