Le projet Your Nature sort du bois à Batibouw

Plus de la moitié de l’écoresort belge a trouvé acquéreur. La clôture des ventes de la première phase est prévue dès cet été. Pour tenir l’échéance, les gestionnaires de Your Nature seront présents à Batibouw.

Sur les 188 hébergements de la première phase que les responsables de Your Nature promettent de construire cette année, 115 sont déjà sous compromis de vente ou sous option. La clôture des ventes aux acquéreurs privés et aux investisseurs est fixée pour l’été prochain et la promotion touristique très ciblée est déjà lancée à l’international.

Pour tenir ce délai et atteindre le plancher de commandes fermes exigé par les organismes bancaires, les gestionnaires du centre de vacances écoresponsable bientôt construit dans le domaine du Bois de Péronnes à Antoing (Hainaut) seront présents dans le hall Immovillage de Batibouw où ils cibleront les professionnels de l’immobilier et les investisseurs.

Nouvelle offre à la carte

Après quelques essais et retouches des logements modulaires en bois initialement dessinés, six styles différents d’habitation sont aujourd’hui proposés à la vente et à la location touristique. Certains rencontrent d’ailleurs davantage de succès que d’autres, et pas forcément les moins chers. Les gestionnaires reverront donc sans doute le menu pour la seconde phase de commercialisation.

"Plus de 95% des entreprises travaillant sur le site sont belges." François Mary CEO de Your Nature

Sur le terrain, actuellement, on en est toujours à la phase de construction des voiries. Vu le cadre forestier et le respect strict, fixé par un état des lieux initial, qu’il impose, le chantier avance plus lentement qu’ailleurs, surtout en période hivernale. Côté constructions, seront d’abord mis en chantier les bâtiments communs indispensables pour le bon fonctionnement du complexe touristique, comme la piscine, le centre de séminaire et le restaurant. "Plus de 95% des entreprises travaillant sur le site sont belges. Notre projet est donc une vitrine expérimentale du savoir-faire local dans le domaine de la construction en bois à grande échelle. C’est cette carte de visite que nous mettrons en avant dans quelques jours à Batibouw. Ensuite, nous franchirons la frontière pour présenter notre projet aux professionnels du monde entier rassemblés lors du Mipim cannois à la mi-mars, où nous serons présents à côté du stand de la Région wallonne", explique François Mary, le CEO de Your Nature.