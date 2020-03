Le tourisme accumule ses pertes

Le tourisme et en particulier l'aviation sentent le boulet du coronavirus. Le coût: un milliard d'euros par mois, rien que pour l'industrie hôtelière, estime le commissaire européen Thierry Breton.

L’un des gros acteurs du secteur, Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, a subi un trou d’air en bourse. Depuis janvier, le titre a perdu plus d'un tiers de sa valeur. Ce lundi, l'action a signé la plus forte baisse en Allemagne (près de 7%). Sa filiale belge n’est évidemment pas épargnée. Brussels Airlines a décidé vendredi de suspendre 30% de ses vols vers le nord de l’Italie en raison d’une demande en berne pour ses sièges. La compagnie qui luttait déjà pour améliorer ses marges étudie donc des mesures économiques, tel que le chômage technique temporaire, et a décidé d'étendre son gel des embauches à l'ensemble de la compagnie.