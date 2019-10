Les agences Thomas Cook/Neckermann seront-elles bradées?

Les chiffres 2018 de l'entreprise seront, en effet, scrutés de particulièrement près par la FRC. Si des éléments probants devaient être mis à jour, une enquête plus approfondie serait lancée.

L'examen du travail effectué par les grands groupes de comptabilité et d'audit est devenu monnaie courante, surtout quand les comptes sont validés juste avant un prononcé de faillite.

Effet domino

Thomas Cook Retail Belgique emploie quelque 270 personnes dans les agences et 230 personnes au siège.

En Belgique, la direction a jeté hier l'éponge et annoncé le dépôt de bilan de l'unique entreprise encore debout. Thomas Cook Retail Belgique, qui gérait le réseau d'agences Neckermann/Thomas Cook et qui organisait aussi les voyages de groupe et les voyages vendus sur le net, n'a pas su trouver le repreneur indispensable à sa survie.