Les agences de voyage Alizés Travel sont à vendre

4 millions de pertes en 2020

Alizés Travel, créé en 1988 par Jean-Philippe Cuvelier , compte un réseau de 20 agences de voyage (11 en Wallonie, 7 à Bruxelles et 2 en Flandre ) et emploie encore un peu plus de 50 personnes. Nul besoin de le répéter, le secteur du tourisme s'accroche tant il peut en pleine période covid, mais Alizés Travel étant spécialisé dans les destinations lointaines , le chiffre d'affaires n'a fait que s'effondrer au cours des dernières années. Alors qu'il s'élevait encore à un peu plus de 52 millions d'euros en 2019, il est tombé à 14,6 millions d'euros en 2020 . Le bénéfice de la société a suivi la même courbe, passant de 268.000 euros en 2019 à une perte d'un peu plus de 4 millions d'euros en 2020 .

Avec vingt agences réparties dans la Belgique avant que la crise ne passe par là, nul doute que cette réorganisation va faire du bruit. Actuellement, les travailleurs ont été mis en chômage à cause du Covid et ils craignent de ne plus être payés. Désigné par le tribunal de l'entreprise en tant que mandataire de justice, l'avocat Nicholas Ouchinsky bénéficie d'un délai de six mois pour tenter de vendre le groupe. Ce dernier entend lancer un appel d'offre dès que possible et tout porte à croire que les candidats intéressés devront se faire connaître au plus tard pour la mi-février.