Les clients de Thomas Cook déçus et inquiets pour leurs voyages

Ce mercredi, le tribunal de l’entreprise de Gand a déclaré en faillite trois sociétés de Thomas Cook en Belgique. Mais cela fait déjà quelques jours que les clients de l’agence de voyages sont pris de panique. Certains se sont retrouvés bloqués sur place et d’autres ont vu leurs vacances annulées à la dernière minute. C’est peut-être le cas de ces deux amis, clients de l’agence: À moins de deux semaines de leur départ pour la Thaïlande, tous leurs plans ont été remis en cause. "L’agence nous a aidés à déposer un dossier au Fonds de garantie après que nous avons reçu un mail de Thomas Cook demandant de le faire, explique un des clients. Mais l’agence Thomas Cook ne sait même pas nous dire si notre voyage est maintenu alors que c’est dans moins de deux semaines… Il y a de fortes chances qu’on ne parte pas mais si on part, ils ne peuvent même pas nous garantir la réservation des hôtels sur place. Et s’ils nous disent de partir et qu’on refuse par crainte, c’est comme si on annulait le voyage, et du coup, on n’a pas la garantie". L’importante somme d’argent investie dans ce voyage et les deux semaines de congé posées non modifiables n’amélioreront la situation de ces deux amis qui attendent d’être contactés par le Fonds de garantie.