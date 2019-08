Les résultats de TUI s'effondrent à cause de Boeing

Le géant du tourisme TUI a publié un bénéfice net en forte baisse entre avril et juin, plombé par le clouage au sol de sa flotte de Boeing Max 737 et des réservations pour l'été en retrait.

Effets canicule et Brexit

Le groupe basé à Hanovre et coté à la Bourse de Londres a réalisé un chiffre d'affaires de 4,75 milliards d'euros sur la période, en hausse de 4% sur un an, soutenu par les croisières et les excursions et services (transferts, visites, guides) proposés sur ses destinations, un segment où il grossit à coup d'acquisitions.