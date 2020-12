Les retours de voyages professionnels facilités dès janvier... ou non

Privé et Pro

Le 18 décembre, il avait été décidé la mise en place dès le 4 janvier d' un nouveau système de PLF (Passenger Locator Form) pour toute personne séjournant plus de 48 heures hors de nos frontières.

Dès le 4 janvier, un nouveau système de PLF (Passenger Locator Form) sera mis en place avec un volet "pro" et un volet "privé".

Il prévoit une distinction entre les voyageurs pour raisons professionnelles et ceux pour raisons privées . "Nous en déduisons que l'analyse de risques, faite au départ des questions posées dans ce formulaire, sera différente en fonction du volet privé ou professionnel", explique-t-on à la FEB, où on attend toujours les précisions.

"Pour l'heure, c'est toujours l'ancien formulaire qui est en ligne. Or on peut le remplir 48 heures avant son départ, donc le nouveau devrait être disponible au plus tard le 2 janvier."