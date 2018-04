Mariage de géants dans le monde du camping européen

" Cette alliance nous renforce, explique Christophe Alaux, le CEO de Vacalians. Notre profil est encore plus équilibré entre les trois métiers d’avenir du secteur . Le plan de croissance que nous avons construit est ambitieux, mais très réaliste."

Vacalians est le seul acteur du secteur à être présent dans trois domaines du marché: le séjour, la mise en location de mobil-homes sur des sites partenaires comme Canevas Holiday, et la distribution de vacances en camping.

Trois axes de développement

L’ambition de Vacalians s’articule autour de trois axes: monter en gamme, favoriser l’innovation et se développer sur le Vieux Continent. L’acquisition de Vacanceselect-selectcamp, riche de son expérience d’une trentaine d’années dans quinze pays européens et 54 campings, entre donc logiquement dans cette stratégie. L’entreprise française désire en effet renforcer sa position en Europe, notamment en Italie, en Croatie, en Espagne et au Portugal.