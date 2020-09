Mini-Europe, c'est fini

Les retombées économiques en plus de 30 ans

" Mini-Europe avait proposé un plan d’investissement majeur dans le cadre Néo . Les circonstances actuelles et la crise du Covid-19 - qui n’a entre-temps épargné personne et qui a frappé durement l'entreprise ainsi que tout le secteur du tourisme – ont eu pour conséquence que Mini-Europe n’a d’autre choix que de devoir annoncer son intention de mettre un terme à son exploitation au 31 décembre 2020", indique son administrateur délégué

Il ajoute, par ailleurs, que tout au long de son existence, le parc aura représenté près d'un demi milliard d'euros de retombées économiques pour la Région bruxelloise et plus de 9 millions d’euros de loyer et de taxes pour la ville de Bruxelles.