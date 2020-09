Neckermann a besoin de 5 millions d'euros de capitaux frais

Les revenus du voyagiste belge ont fondu de plus de 90% à la suite de la crise du Covid-19. Neckermann en appelle à un soutien régional ou fédéral de 5 millions.

Repris il y a un an par le groupe espagnol Wamos après la faillite de Thomas Cook, Neckermann avait retrouvé quelques couleurs, réalisant en début d'année des ventes records. C'était avant que n'éclate la crise du Covid-19.

Depuis lors, le monde du voyage déchante. Après une éclaircie en juin et début juillet , liée à la réouverture des frontières qui a suivi le confinement, les ventes ont à nouveau plongé.

Le voyagiste réalise actuellement 5% à peine de ses ventes de l’an dernier. "Nous gardons nos boutiques ouvertes pour donner des conseils aux clients et anticiper un redémarrage des activités", précise Laurent Allardin. Cette relance devrait selon lui se dessiner à partir de l’été 2021, avant un retour à la normale en 2023.

"Nous gardons nos boutiques ouvertes pour donner des conseils aux clients et anticiper un redémarrage."

En attendant, une partie du personnel (environ 200 personnes au total) a été mise en chômage économique. Des 62 magasins sauvés l’an dernier, trois ont été fermés définitivement (deux en Flandre, un à Bruxelles) et un a été ouvert – avant le Covid – dans le nord de la France. Six des 59 magasins restants (dont 17 en Wallonie) ont été fermés temporairement, et 40 autres ne restent ouverts que 3 jours par semaine.