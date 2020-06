Neckermann obtient un prêt de 2,6 millions avec le soutien de la SRIW

Depuis la reprise de la marque et des agences de voyage par le groupe espagnol Wamos après la faillite de Thomas Cook fin 2019, le réseau Neckermann a travaillé à sa relance. Mais les bons résultats engrangés sur les deux premiers mois de l’année n’ont pas suffi à remettre le groupe sur les rails. Et les mesures de confinement mises en place à la mi-mars ont porté un coup d’arrêt aux activités touristiques. Du coup, la chaîne se retrouvait face à de lourdes difficultés financières du fait des frais fixes , comme les loyers notamment, qui continuent à courir.

Neckermann a donc sollicité un prêt bancaire pour parer au plus pressé et renforcer sa solidité financière. L’agence de voyages a obtenu un prêt de 2,6 millions d’euros auprès de BNP Paribas, son banquier attitré. Ce capital supplémentaire permettra à Neckermann de surmonter la crise du coronavirus et de poursuivre le développement de ses activités. Mais pour obtenir ce prêt bancaire, Neckermann a dû faire appel aux sociétés d’investissement régionales, la SRIW d’une part et Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) d’autre part, qui se portent garants pour le prêt aux côtés du groupe Wamos.