Pairi Daiza Resort ouvrira ses portes le 22 juin

Eric Domb, fondateur de Pairi Daiza, réfléchissait à une offre hôtelière depuis dix ans. Elle verra le jour dans cinq semaines et permettra d’accueillir 250 résidents. Coût total: 40 millions d'euros.

Grues, excavatrices, camions et quelque 200 ouvriers s’activent encore sur le chantier. Le temps presse. Le 22 juin, soit dans à peine 5 semaines, Pairi Daiza ouvrira sa première offre hôtelière. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.

"Nous visons dès cette année un taux de remplissage de 70 à 75%" Jean-Jacques Cloquet CEO de Pairi Daïza

Eric Domb, l’emblématique fondateur du parc animalier hennuyer planche sur le projet depuis une dizaine d’années. Objectif: permettre au visiteur une véritable immersion dans le parc alors que, pour les plus enthousiastes, une journée ne suffit pas à en faire le tour.

Nouveau monde

Baptisée Pairi Daiza Resort, l’offre hôtelière est installée au cœur d’un nouveau monde dédié à la Colombie Britannique. Elle s’articule autour de quatre types de logements permettant d’accueillir 250 résidents par nuit.

D’abord, un hôtel, "The Padling Bear", construit dans le style de cette province de la côte Pacifique au Canada. Il offre 26 chambres, dont certaines réservées aux familles ou aux personnes à mobilité réduite, avec vue sur le nouveau bassin qui accueillera des otaries. A côté, quatre "suites" de 65m², avec terrasses, permettant de loger quatre personnes et un bébé.

Vue en plein écran ©Photo News

Un peu plus loin, le "native village", soit une dizaine de cabanes tout confort, comprenant deux chambres, une salle de séjour et une terrasse permettant de côtoyer des ours bruns et des loups.

Enfin, dix "full moon lodges", sortes d’habitations troglodytiques construites en pierre et quasiment enfouies dans le sol avec, là aussi, vue sur les ours et les loups.

Offre tout compris

Les tarifs vont de 359 euros la nuit pour deux personnes à l’hôtel à 1036 euros la nuit pour 4 adultes et deux enfants dans les lodges. Cela ne paraît pas donné, mais les matériaux sont nobles (pierre, bois de cèdre…), les finitions sont de qualité, la déco choisie par Eric Domb en personne et chaque logement (sauf l’hôtel) possède un sauna. Il s'agit d'une offre "all inclusive". Le prix comprend le repas du soir, au restaurant de l’hôtel, le petit déjeuner, le wifi, divers services et, bien sûr, l’entrée au parc durant deux jours. Seuls les repas de midi ne sont pas inclus

50 à 60 emplois L'hôtel entraînera la création de 50 à 60 emplois

L’investissement s’élève entre 38 et 40 millions d’euros. C’est le plus gros investissement consenti par Pairi Daiza depuis création, voici 25 ans. L’an passé, Pairi Daïza a frôlé pour la première fois les deux millions de visiteurs. La nouvelle offre permettra d’étendre la période d’exploitation du parc - jusqu’ici fermé 5 mois par an - notamment à Noël. "Nous visons dès cette année un taux de remplissage de 70 à 75%", indique, Jean-Jacques Cloquet. Côté RH enfin, le Pairi Daiza Resort entraînera la création de 50 à 60 emplois rien que pour l’hôtel.