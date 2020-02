Pas encore de perturbations à Brussels Airport samedi matin

La situation était normale samedi matin à Brussels Airport, alors que des agents de la police aéroportuaire observent une grève du zèle . Les départs et arrivées pourraient toutefois être perturbés un peu plus tard dans la matinée, a indiqué une porte-parole de l'aéroport.

La police aéroportuaire a débuté son action vendredi matin, veille de départs en vacances pour les congés de Carnaval , afin de protester contre un manque de personnel et de moyens persistants. Brussels Airport a invité les passagers à partir plus tôt pour l'aéroport et à privilégier les transports en commun, des actions pouvant toucher les accès routiers vers l'aéroport de Zaventem.

Les voyageurs devraient faire face à des files d'attentes plus longues jusqu'au dimanche 1er mars inclus, souligne également l'exploitant. Ce dernier espère limiter autant que possible l'impact des actions sur les passagers et a prévu du personnel supplémentaire pour aider et informer les passagers.