Plopsa mise sur la Pologne pour doper sa fréquentation

Plop, Samson et compagnie ne feraient-ils plus recette?

Si on regarde les chiffres bénéficiaires et les futurs plans du "Disney flamand", c'est loin d'être le cas. "Nous nous concentrons davantage sur le chiffre d'affaires que sur la fréquentation", souligne Steve Van den Kerkhof, CEO de Plopsa. Il ajoute que de grands événements pèsent davantage sur le taux de fréquentation que sur le chiffre d'affaires. Les récentes adaptations tarifaires en sont peut-être aussi la cause.

Pour Van den Kerkhof, la rentabilité du groupe atteint des niveaux record. "La marge opérationnelle était l'an dernier de plus de 43%. Nous avons ces dernières années réussi à nous maintenir au-dessus des 40%, là où dans le secteur les marges opérationnelles s'établissent généralement entre 20 et 30%."

L'atout de Plopsa

Des projets en pagaille

Le groupe n'est pas sans projet non plus pour la Belgique. "Si nous ouvrons l'an prochain notre Plopsa Hotel à La Panne, nous comptabiliserons en Belgique quatre activités: les parcs outdoor, les parcs indoor, les parcs aquatiques (Plopsaqua) et les nuitées. Nous pourrions aussi adapter pas à pas ce concept dans les autres pays." Et Steve Van den Kerkhof d'ironiser: "Pourquoi irions nous ouvrir un parc en Chine alors que nous avons tant d'opportunités en Belgique."