Pour les voyageurs, 2021 risque d’être aussi mauvais que 2020...

Certains considèrent que le vaccin va apporter la solution à tous les maux et que les voyages vont reprendre de plus belle. C’est douteux et en tout cas très mal parti pour cette année.

Les premiers chiffres de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) font état d’une diminution des arrivées internationales de 70 à 75% pour l’année 2020. Si tel est le cas, il s’agira d’un retour de trente ans en arrière, avec un milliard d’arrivées en moins et une perte de quelque 1.100 milliards de dollars de recettes touristiques mondiales, avec un effet évalué à 2.000 milliards de dollars en moins pour le PIB mondial.

Dans ces conditions, tout le monde s’interroge sur l’année en cours, surtout dans la perspective des premières vaccinations. Mais là où certains estiment que le "besoin de voyager" est perceptible (ce qui est exact, selon les voyagistes), d’autres vont jusqu’à prédire un boom des réservations dès les premières vaccinations. Et là, ça devient beaucoup plus douteux, car la question de base demeure: où aller et dans quelles conditions?

La question demeure: où aller et dans quelles conditions?

Partir pour la Guadeloupe (une des seules zones orange) est une option, mais s’il faut rester sept jours en quarantaine, comme c’est obligatoire depuis le 18 janvier, cela devient nettement moins attrayant et les annulations se multiplient, y compris chez Air Belgium qui dessert cette destination. Donc, si on n’est sûr de rien, comment planifier?

Selon le World Travel and Tourism Council (WTTC), 70% de la population belge considère le voyage comme un "besoin vital essentiel". Mais le constat des associations professionnelles est amer: les Belges réservent à la toute dernière minute pour éviter les surprises. Et malgré cela, il y en a quand même parce que les gouvernements prennent des mesures sans préavis. Le meilleur exemple est la décision prise ce vendredi par le comité de concertation d’interdire les voyages "non essentiels", donc de loisirs, au moins jusqu'à la fin des vacances de carnaval.

70% de la population belge Selon le World Travel and Tourism Council, 70% de la population belge considère le voyage comme un "besoin vital essentiel".

Rebelote pour les agents de voyages: réservations, annulations, remboursements (y compris leurs commissions), tout ça pour zéro euro! Et redoublement de méfiance pour la clientèle, cette fois pour les grandes vacances. Sauf pour un certain nombre.

Utiliser les vouchers

"Il est incontestable que beaucoup de Belges planifient leurs vacances, mais ce sont ceux qui disposent de bons à valoir dont l’échéance se rapproche", nous dit un agent de voyage. Lequel regrette au passage l’incitation de Test-Achats à activer ces vouchers, quitte à annuler le voyage ultérieurement, parce que les conditions de villégiature ne sont pas optimales: "Cela nous fera de nouveau deux fois du travail pour des prunes", se lamente-t-il.

Du reste, c’est un symptôme bien visible, selon Booking.com: 74% des touristes sont attentifs aux conditions d’annulation, aux procédures de remboursement et aux assurances proposées. Le mot d’ordre de tous les prestataires de service est la flexibilité. Autre phénomène, les voyages lointains perdent leur attrait. Il faut dire que le gouvernement belge ne fait rien pour les favoriser. Selon le bureau d’études Glenaki Tourism Consultancy, les vacances proches – et essentiellement la Belgique – ont la cote pour les vacances de Pâques et même les grandes vacances, surtout les maisons individuelles familiales. Ici, attendre la dernière minute risque d’être pénalisant.

"Il est incontestable que beaucoup de Belges planifient leurs vacances, mais ce sont ceux qui disposent de bons à valoir dont l’échéance se rapproche." Un agent de voyage

Constat identique du bureau Sound of C, qui estime que les voyages individuels connaîtront une progression. Soit des voyages en famille, avec sa propre voiture ou une voiture de location dans un périmètre limité. Cela dit, tous les spécialistes insistent sur un point: il vaut mieux s’adresser aux voyagistes pour organiser ces déplacements plutôt que de "jouer les plus malins sur internet".