Pourquoi 5 millions ont quitté les caisses belges de Thomas Cook pour le Royaume-Uni?

On savait que les sociétés belges de Thomas Cook avaient prêté d'importantes sommes d'argent à d'autres entités du groupe. Des prêts qui les ont fait culbuter. Aujourd'hui, on apprend l'existence d'un transfert de 5 millions d'euros vers le Royaume-Un juste avant la faillite.

On le sait désormais, dans la chute des filiales belges du voyagiste britannique Thomas Cook, l'élément financier a pesé. Thomas Cook Belgique et Thomas Cook Financial Services – les deux premières sociétés à avoir été déclarées en faillite – détenaient des créances à l'égard d'autres entités du groupe.