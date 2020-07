Quelles obligations pour exploiter un hébergement touristique ?

Que vous vouliez proposer à la location une chambre dans votre propre habitation, un "bed and Brekfast", un logement meublé de tourisme, exploiter un village de vacances, un camping, un hôtel ou de tout autre type d’hébergement touristique, les trois régions imposent des règles spécifiques et des obligations de déclaration et d’autorisation préalable.

Les trois régions imposent, pour pouvoir exploiter ce type de logement, une déclaration préalable auprès d’un service régional spécifique assortie d’un certain nombre d’attestations et de documents obligatoires.

L’exploitant doit avoir un casier judiciaire exempt de certaines condamnations (crimes et délits contre les personnes, faits de mœurs, délits contre les propriétés) être assuré et démontrer, en tout cas en Flandre et à Bruxelles, qu’il respecte les obligations urbanistiques en matière de droit du travail et sociales en vigueur au moment où la déclaration est introduite.