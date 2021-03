Slow Cabins et ses cabanes de luxe en Wallonie dès l'été

Elle propose des séjours dans des cabanes ultramodernes, installées en pleine campagne et complètement autonomes en électricité et eau. Chaque cabane est installée dans un endroit secret, dévoilé quelques jours avant l'arrivée des clients. "L'ambition est d'être tout à fait indépendant et de se déconnecter complètement", explique le responsable, qui compte déjà une dizaine de cabanes. "Nous sommes pour le moment uniquement actifs en Flandre. Ce sont à chaque fois des emplacements temporaires dans des lieux uniques", indique le patron. Malgré un prix de 195 euros la nuit, l'entreprise a rapidement trouvé son public. "Nous sommes en général complets quatre mois à l'avance", assure Xavier Leclair.