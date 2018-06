Sunjets.be disparaît du monde du voyage

Sunjets.be, c'était depuis 1986 le voyagiste "en direct". Une révolution à l'époque: fini les agences. On réservait ses vacances d'un simple coup de fil puis d'un simple clic. Aujourd'hui, après plus de 30 ans d'existence, Sunjets.be disparaît du paysage; du moins sa marque.

Depuis 2001, Sunjets fait en effet partie du groupe TUI. "L'introduction de la garantie du prix le plus bas TUI notamment ne justifie plus d'opter pour Sunjets.be", justifie-t-on au sein du voyagiste. "Il n'est donc plus intéressant pour TUI Belgium de conserver deux marques au profil identique."