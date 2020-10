"TUI Fly fait de la résistance pour traiter les plaintes"

Test Achats annonce qu'il va mettre TUI Fly en demeure suite à la résistance affichée par la compagnie à traiter plus de 500 plaintes de voyageurs lésés suite à la crise sanitaire.

Dans la foulée de la crise sanitaire et des annulations de voyages qui en ont découlé, Test Achats avait décidé de rassembler les plaintes des voyageurs. Elle avait ainsi a lancé un formulaire en ligne via lequel tout problème de voyages pouvait être signalé. Face au refus de la compagnie aérienne TUI Fly de traiter 544 plaintes reçues via ce formulaire en ligne et la concernant, l'association de défense des consommateurs met la compagnie en demeure.

544 plaintes Sur les 6.400 plaintes de voyageurs s'estimant lésés qui ont été enregistrées auprès de Test Achats, 544 concernent TUI Fly.

"Au total, 6.400 dossiers ont été enregistrés. Cinq mille d’entre eux sont complets et ont été transférés (ou sont en cours de l’être) aux compagnies aériennes. De nombreux dossiers ont déjà été résolus", explique-t-on chez Test Achats.

Auprès de nombreuses compagnies, des interlocuteurs ont été désignés. Mais l'association constate une certaine "résistance" chez TUI Fly. La compagnie demande de remplir son propre formulaire. "Elle affirme que certains cas sont résolus, mais refuse de nous dire combien ou lesquels. C'est de la mauvaise volonté", dénonce Jean-Philippe Ducart de TA.

Mise ne demeure

"Après une toute dernière tentative très informelle et amiable, Test Achats a décidé d'envoyer dans les prochains jours une mise en demeure pour plus de 400 dossiers enregistrés, préalable à une plainte soit auprès du SPF Mobilité soit auprès de la Commission litiges voyages." Du côté de TUI Fly, on affirme tout au plus que "le service juridique suivra le dossier".

Les compagnies les plus fréquemment mentionnées dans les plaintes reçues par Test Achats sont Ryanair (1.745 dossiers), Brussels Airlines (1.251) et TUI Fly (544). Suivent les opérateurs Cheaptickets (152), Sunweb (105), eDreams (104) et Connections (90).