TUI peut à nouveau desservir des îles en Grèce et en Espagne

Après Madère et les îles Baléares début avril, les îles grecques de Corfou, Zakynthos, Lesbos et Samos la semaine dernière, c'est désormais au tour des îles Canaries (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuertventura, La Palma) et des îles grecques de Rhodes, Kos, Mykonos, Santorin et Karpathos de faire leur entrée sur la liste des destinations à risque de contamination fortement réduit. Une récente mise à jour en la matière vient en effet d'être effectuée par le ministère des Affaires étrangères.