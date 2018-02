Thomas Cook de retour en Tunisie 3 ans après l'attentat de Sousse

Éclaircies sur la Turquie aussi

Il faut dire que pour faire face à leur absence en Tunisie et à la chute de la demande vers la Turquie et l'Egypte, liée là aussi à des craintes en matière de sécurité, les voyagistes et les compagnies aériennes ont développé leur offre à destination de pays comme l'Espagne au cours des dernières années. Résultat: une intense concurrence a sévi dans les pays du nord du bassin méditerranéen. Celle-ci a pesé sur les prix et explique en partie le dépôt de bilan des compagnies Air Berlin et Monarch l'an dernier.